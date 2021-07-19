Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 02:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde bir otomobil kamyonete çarptı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Erzincan'dan Sivas istikametine ilerleyen Fuat Çelik yönetimindeki otomobil, Kavaklı mevkisinde manevra yapan Sami Yiğit'in kullandığı büyükbaş hayvan yüklü kamyonete arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Tülin ve Derin Naz Çelik yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Arama Kurtarma ile Zara Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Çelik'in cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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