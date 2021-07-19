Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 02:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki kişiler kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arıza sonucu sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarındaki yatın arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen motor yattaki 2 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.
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