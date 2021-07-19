Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs aydınlatma direğine çarptı: 8 yaralı
Erzincan'da bir minibüs aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolunda Mehmet Nuri Ağar idaresindeki minibüs, Kemah kavşağında aydınlatma direğine ve bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Yaşar, Vangül, Esma Nur, Muhammet Emin, Yusuf, Melek ve Fatma Ağar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakiler bayram tatili için Ankara'dan memleketleri Ağrı'ya gidiyordu.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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