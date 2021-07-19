Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltında
İstanbul'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir baba, oğlunu darbetmeye başladı.
Çocuğun feryatlarını duyan komşular yaşanan şiddet olayını polise şikayet etti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, evdeki iki çocuk ile ebeveynlerini karakola götürdü.
Alınan ifadelerin ardından baba gözaltına alındı. Anne ve 2 çocuğu ise sığınma evine yerleştirildi.
Sıradaki Haber
Mersin'de düğünde havaya ateş açıldı: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz