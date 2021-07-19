Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir baba, oğlunu darbetmeye başladı.

Çocuğun feryatlarını duyan komşular yaşanan şiddet olayını polise şikayet etti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, evdeki iki çocuk ile ebeveynlerini karakola götürdü.

Alınan ifadelerin ardından baba gözaltına alındı. Anne ve 2 çocuğu ise sığınma evine yerleştirildi.