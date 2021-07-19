Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 3 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada 3 kilo 343 gram metamfetaminin bulunduğu otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kayseri'de art arda depremler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz