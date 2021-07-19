Akbaba Mahallesi'nde yaşayanlar yaklaşık bir aydır tırtıl istilasıyla uğraşıyor.

Bölgede bulunan meyve ve fındık ağaçları tırtıllar tarafından sarılmış durumda. Tırtılların yapraklarını yediği ağaçların kuruduğu görülüyor.

Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor. Bölgede yaşayanlar tırtılların ağaçlardan sonra ekinlere ve lahanalara da dadandığını söylüyor.

"Kendi ilacımı kendim yapayım"

Mahalle muhtarı Yüksel Kılıç, Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün izin verdiği ilaçlarla bahçeleri ilaçladıklarını söyledi. Kılıç, "O ilaçlardan biz aldık, kullanmaya başladık. Bin lira ile 1500 lira arası fiyatı olan bir ilaçlama makinesi aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aracı bir bölgeye geldi, o bölgeyi de ben analiz ettim, ilacın tesir edip etmediği konusunda. Fazla da tesir etmedi yani. Ben kendi ilacımı kendim yapayım diye yola çıktım" dedi.

Mahallede yaşayan Hüseyin Öztürk ise, "Ağaçları kurt sardı. Kiraz ağacı, erik ağacı, fındık ağacı, hepsinde var yani şu anda. Bir ay falan oldu, felaket oldu yani, o zamana kadar olsa da gözükmüyordu, şu anda felaket gözüküyor. Evlere girmiyor ama evlerin çevresinde, erik ağaçlarında, her şeyde var, lahana da falan" açıklamasını yaptı.

Duvarlarını fırçayla temizliyor

Bahçesini ve evinin duvarlarını tırtıl saran Fatma Kılıç, "Bizim bu duvarları hep bembeyaz kurt sarıyor. Camı, kapıyı açamıyorum. Kurtlar yedi bizi, bir şey başaramıyoruz. Hortumla su tutuyorum, araba fırçalarıyla yere döküyorum, elimden geldiği kadar bir şeyler yapıyorum. Elbise yıkıyorum, asıyorum balkona, topluyorum hep kurt" diye konuştu.

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Kapıkıran ise, "İklim değişikliğinin etkisiyle dünyada çeşitli bölgelerde bulunan çeşitli canlı türlerinin farklı bölgelerdeki uygun ekolojik şartlar nedeniyle uzun yıllar içerisinde göç ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle fındık zararlısı olan Amerikan beyaz kelebeğinin Türkiye'ye gelişi. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde görülmeye başlanan bu tırtıl sorunu aslında kısmen iklim değişikliğinin etkisiyle, uygun hava koşullarının dar bir zaman aralığına sıkışmasıyla çok yaygın bir popülasyon görüldüğünü söyleyebiliriz" dedi.