Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, kuru otlar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ ve Sivrice ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi.

Bölgeye ulaşan çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

Yangın kısa süre sonra kontrol alındı.

Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.