İstanbul'da tedbirler artırıldı.Tüm çalışmalar Kurban bayramının daha huzurlu ve güvenli geçmesi için.

Bayram tatili için İstanbul dışına gidenler sebebiyle trafik rahatladı. Ancak Emniyet, tedbiri elden bırakmadı. 569 trafik ekibi, 1074 trafik polisi bayram tatili boyunca sahada olacak. Yoğun olarak kullanılan kavşak ve sokaklarda da trafik önlemleri alındı.

Denetimler titizlikle sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da o denetimlere katıldı. Alınan tedbirleri helikopterle inceledi. TRT Haber de havadan yapılan denetimlere eşlik etti.

Havadan sıkı denetim

İstanbul polisi havadan denetimlerini bayram tatili boyunca sürdürecek. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlardaki trafik durumları incelenecek. Ayrıca tespit edilen olası bir olumsuz durumda karadaki ekipler bilgilendirilecek.

Havadan yapılan denetimler sayesinde müdahaleler hız kazandı.

İlgili birimler anında bilgilendiriliyor.

19 bin 923 polis tatil boyunca aralıksız görev yapacak

İstanbul'un giriş ve çıkışlarına 8 uygulama noktası kuruldu. Ayrıca kurban satış ve kesim alanları, otogarlar, camiler, mezarlıklar, alışveriş merkezler, sahil bantlarında asayiş denetimleri sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 bin 923 polis ile bayram tatili boyunca aralıksız görev yapacak.

Kamera: Musa Toprak