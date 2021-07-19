Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölde boğulan 5 kişilik aileye veda
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan, Levent ile Havvanur kardeşler, babaanneleri Sultan, amcaları Emrullah ve halaları Elif Cenik'in cenazeleri, yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Suluova ilçesinde bulunan evlerine getirilen aile bireyleri için helallik verildi.
Büyük üzüntü yaşayan Levent ve Havvanur kardeşlerin annesi Güllü ve babası Beytullah Cenik'i, yakınları teskin etmeye çalıştı.
Hicret Camisi'ne getirilen cenazeler, burada kılınan cenaze namazlarının ardından Suluova Şehir Mezarlığında defnedildi.
Etiketler: Amasya
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