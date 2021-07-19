Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı.
İlçede meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 3,9 şiddetindeki depremde, Yüreğil Mahallesi Camii girişi ve şadırvanında çatlaklar oluştu, minarede hasar meydana geldi.
Yapılan ilk incelemenin ardından ibadete kapatılan ve bahçe kapısına şerit çekilen caminin, çalışmalar tamamlandıktan sonra ibadete açılacağı öğrenildi.
Cami imam hatibi Bekir Adıgüzel, bugün gelen yetkililerin, minaresinin aleminin alt kısmı, şadırvan ve caminin giriş bölümünde hasar tespitinde bulunduklarını söyledi.
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