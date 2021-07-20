Ankara Yenimahalle'de, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kilometrelerce peşinden koşturdu.

Zaman zaman cadde ortasına çıkarak araç trafiğini tehlikeye düşüren boğa, yakalamak isteyen bazı kişileri de boynuz ve çifte darbeleriyle yaraladı.

Çevresinde toplanan vatandaşlardan ürken boğa, bir kafeteryaya girdi. İçeride bulunan müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı.

Bu sırada ola yerine gelen belediye ekipleri, uyuşturucu iğne ile boğayı sakinleştirdi. Ardından sahipleri tarafından bağlanarak götürüldü.

