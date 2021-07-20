Yakınları ile Bozcaada'da Çayır Plajı'na gelen 54 yaşındaki Emin Atik Meral, zıpkınla balık avlamak için denize girdi.

Meral'in 2 saat boyunca denizden çıkmaması üzerine durum ekiplere bildirildi.

Jandarma karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Bozcaada Belediyesi ile ada sakinleri de tekneleriyle katıldı.

Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

