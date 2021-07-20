Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 03:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balık avlamak isterken kayboldu
[Fotoğraf: DHA ]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde balık avlamak için denize giren bir kişi kayboldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.
Yakınları ile Bozcaada'da Çayır Plajı'na gelen 54 yaşındaki Emin Atik Meral, zıpkınla balık avlamak için denize girdi.
Meral'in 2 saat boyunca denizden çıkmaması üzerine durum ekiplere bildirildi.
Jandarma karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Bozcaada Belediyesi ile ada sakinleri de tekneleriyle katıldı.
Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Çanakkale
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