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Ekonomi
TRT Haber 17.10.2026 09:20

Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, sınır aşan suçluların ve aranan şüphelilerin sığınağı olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gürlek, Türkiye'nin, suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer haline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerinin güçlü koordinasyonunda çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda, ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

Korumaları da gözaltına alındı

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda; 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL, 6 soğuk cüzdan, farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar, 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı, 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam ediyor.

"Emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum"

Bakan Gürlek, "Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

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ABD Dolandırıcılık Finlandiya İnterpol Kripto Para
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