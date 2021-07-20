9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çeşme'deki otellerin tamamı doldu.

Çeşme'nin plajları ise bayramın ilk günden kalabalıklaştı. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

"Ilıca Plajı'nı görmek istedik"

Fransa'dan tatile gelen Gülnihal Aslan, "İlk önce Gümüldür'e gittik. 5 gün orada kaldık, sonra Alaçatı'ya geldik. Çeşme'ye gelmişken Ilıca Plajı'nı da görmek istedik. Ülkemizi çok seviyoruz. Fransa'da yaşıyoruz ama Türkiye'ye gelmeden yapamıyoruz" dedi.

"Çeşme tatili bana bir hediye"

İzmir Menemen'den Çeşme'ye gelen Suat Kuran ise "İzmir Menemen'den geldik. Koronavirüs sürecinde kronik hastalığım devam ettiği için 9 ay boyunca hiç evden çıkmadım. Çeşme tatili bana bir hediye, ödül oldu. Umarım koronavirüsten bir an önce kurtuluruz ve artık rahat bir nefes alırız" diye konuştu.