Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca vatandaş kurban ibadetlerini yerine getirmek için hayvan pazarlarına ve belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti.

Birçok noktada kurallara uygun kesim işlemleri gerçekleşirken, bazı yerlerde ise kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü.

Kaçak kesimlerin görüldüğü yerlerden birisi de Sultangazi'de bulunan Uğur Mumcu Mahallesi oldu. Kaçak kurban kesimi yapılan yere gelen polis ve zabıta ekipleri ceza kesti.

"Mecbur kalınca burada kestik"

Boş alanda kurbanın kesimi yaparak ceza yiyen Seyithan Keskin, "Mecbur kaldık ve bu şekilde kestik. Biz de bu görüntünün olmasını istemezdik. Bize alan gösterilseydi biz de kurbanımızı keserdik. Bu görüntü de olmazdı en azından. Maalesef ceza yedik "dedi.