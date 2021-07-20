9 günlük Kurban Bayramı tatili devam ediyor. Vatandaşlar yurdun birçok bölgesine tatilde. Ancak sıcaklıklar mevsim normallerlerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bayram boyunca görülecek hava değerlerini TRT Haber’de anlattı.

-Bayram nasıl bir havada geçecek?

-Sıcaklık azalacak mı yoksa daha da mı artacak?

-İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?



Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bayramda yurt genelini bekleyen sıcaklıkları @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/dXaQTswdK4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2021

Sıcaklıklar düşüyor

Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının azalacağını söyleyen Macit, “Bugün ve yarın yüksek sıcaklıklar devam edecek. Ancak sıcaklıklar perşembe gününden itibaren mevsim normallerine inecek. Yağışlı hava yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerini etkilemeye başlayacak” dedi.

Bazı bölgelere yağış uyarısı

Abdullah Macit, “Yarın Marmara’nın doğusunda, Batı Karadeniz’in özellikle iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz’in özellikle kıyı kesimlerinde, Rize, Trabzon’un doğusunda, Giresun’un iç kesimlerinde, Artvin’in kıyı kesimlerinde perşembe ve cuma öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Macit, özellikle sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak Meteoroloji’nin önümüzdeki günlerde vereceği uyarılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Büyük kentlerde yağış bekleniyor mu?

Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram boyunca görülecek hava sıcaklarını şöyle değerlendirdi:

"İstanbul’da yarın ve perşembe günü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul’da yarın sıcaklık 31 derece, önümüzdeki 2-3 gün içinde ise 30 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Ankara’da bugün 40 derece olarak beklenilen hava sıcaklığının yarın için 36 derece olacağı değerlendiriliyor. Ankara’da hava sıcaklıkları cuma günü 29 dereye kadar düşecek.

İzmir’de 35-36 derece olan hava sıcaklığının devam etmesini bekleniyor. Ankara ve İzmir için ise önemli bir yağış beklentisi önümüzdeki 3-4 gün için yok."

