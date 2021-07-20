Yapılan arama çalışması sonucu cansız bedeni bulunan Ecrin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ecrin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından baba Ferhan Keskin ve yakınları tarafından teslim alındı.

Minik Ecrin'in cenazesi Serik ilçesindeki Kadriye Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede Ecrin'in yakınları gözyaşı döktü.

Olay

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde ikamet eden ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca Ecrin'i, 18 Temmuz'da babaannesine emanet etmişti.

Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti. Ekiplerin yaptığı aramada dün gece saatlerinde küçük Ecrin'in cesedine, su seviyesi düşürülen derede yapılan aramalar sonucunda köprü altında ulaşılmıştı.