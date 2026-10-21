Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Dün, petrol fiyatlarının gerilemesi ve beklentileri aşan şirket bilançolarının teknoloji hisselerindeki oynaklığı sınırlaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşen şirket karları yapay zeka temasına ilişkin endişelerin bir ölçüde hafiflemesine katkı sağlıyor. Ancak yüksek beklentilerin şirket bazında fiyat oynaklığına yol açabileceğine dair tahminler de öne çıkıyor.

Yapay zeka teması şirket karlarının ve ekonomik büyümenin uzun vadeli itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak yatırımcılar, bu gelişmeden hangi şirketlerin fayda sağlayacağını değerlendirirken giderek daha seçici davranıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler de küresel piyasaların yön arayışına girmesine neden oluyor.

ABD ve İran'ın arabulucular üzerinden yeni bir anlaşmayı görüştüğüne dair haberlerle dün yüzde 0,7 azalışla 108,8 dolara gerileyen aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı​​​​ yeni günde Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırıların petrol sevkiyatlarını tehdit etmesi ve ABD petrol stoklarının gerilemesi nedeniyle yüzde 1,3 artışla 110,2 dolarda seyrediyor.

Öte yandan ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Diğer taraftan Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısının ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Öte yandan SpaceX ile Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, ancak bu komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.

Meta ve Tesla'nın bugün açıklayacağı bilançolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde bugün yatay bir seyir öne çıkıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13, dolar endeksi 101,7 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu ise yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 0,2 azalışla 4 bin 117 dolardan işlem görüyor. Artan enerji fiyatlarıyla enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

New York borsası alış ağırlıklı seyretti

ABD'de bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, şirketlerin finansal sonuçları piyasaların seyrinde etkili oldu.

Sanayi ürünleri üreticisi 3M'in hisseleri, beklenenden iyi gelen finansal sonuçları ve şirketin yılın tamamına ilişkin kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 5,8 değer kazandı. Savunma şirketi Northrop Grumman'ın hisseleri de beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından yüzde 4,5 yükseldi.

General Motors'un hisseleri ise üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen şirketin yılın tamamına ilişkin kar beklentilerini daraltmasıyla yüzde 6,8 değer kaybetti.

Küresel yayın platformu Netflix'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara yükseldi.

SpaceX'in geliri, yapay zeka segmentinin ve Starlink abone sayısındaki artışın etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 161 yükseldi.

Piyasa sonrası işlemlerde SpaceX'in hisseleri yüzde 9,3 ve Netflix'in hisseleri ise gelirleri artmasına karşın yüzde 5,6 geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarken Nasdaq endeksi yatay seyretti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları geriledi

Avrupa borsaları Fransa'da şiddeti artan ve bazı Avrupa ülkelerine de yayılan protestolar nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Fransa'da şiddetlenen olayların ülkede siyasi ve toplumsal kaosu tırmandırması ülke ekonomisine ilişkin endişelerin derinleşmesine neden oluyor.

Yüksek yaşam maliyetleri, enflasyon ve kamu hizmetlerinin kalitesindeki düşüş nedeniyle düzenlenen kitlesel gösteriler, büyük şehirler genelinde yağma olaylarına dönüştü.

Yaşanan toplumsal huzursuzluk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi etrafındaki derin siyasi tıkanıklığı gözler önüne sererken, Fransa'da milletvekillerinin ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5,4'üne ulaşan ve giderek büyüyen bütçe açığını kontrol altına almak için gerekli harcama kesintilerini onaylama ihtimalini de giderek azaltıyor.

Dün 5 baz puan artışla yüzde 4,98'e kadar çıkan Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 4,92'de dengelendi. Fransa-Almanya tahvil faiz farkı 153 baz puana yükseldi. Devam eden risklerle avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1230 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığında aksamaların sürmesi ve kış öncesi depo doluluk seviyesinin düşük kalmasının getirdiği baskılarla megavat saat başına 89,74 avroya yükselerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün 87 avro seviyelerinde dengelendi.

Öte yandan Alman hükümeti tarafından Berlin'de düzenlenen "Almanya'ya Yatırım Yapın" zirvesinde konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Made in Germany" girişimi kapsamında katılımcı şirketlerin Almanya'da 2028 yılına kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Makroekonomik veri tarafında Almanya'da eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ağustos ayına göre de hızlandı.

Ülkede ÜFE, yıllık bazda Mart 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, Almanya'nın enflasyon sorununu daha da ağırlaştırırken Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin görünümü de belirsiz hale getiriyor.

Söz konusu gelişmelerle İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,29, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

New York borsasında görülen alış ağırlıklı seyir bugün Asya tarafında Güney Kore ve Japonya borsalarına da taşınırken, yapay zeka yatırımlarının kara dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin belirsizlikler bölge piyasalarında etkili olmaya devam ediyor.

Japonya'da eylül ayına ilişkin ihracat yüzde 16,7 artarak beklentilerin altında kalırken, ağustos ayına göre de yavaşladı. Japonya'nın ihracatındaki artışta yarı iletkenlere ve yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü talep etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Borsa yüzde 3'ün üzerinde yükseldi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 değer kaybetti.

Dolar/TL dün günü yatay seyirle 49,5664'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5990'dan işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün, 131 fonun 66'sının tamamen tasfiye edildiğini ve 7 portföy yönetim şirketinden 3'ünün tam tasfiyesinin tamamlandığını söyledi.

S&P Global Ratings, Türkiye'de hanehalkının liraya güveninin dirençli kalmaya devam ettiğini ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan enerji fiyat şokunun enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmasına rağmen ülke ekonomisinin şokun etkilerini atlatabileceğini bildirdi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim'den itibaren geçici olarak durdurdu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.