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Ekonomi
TRT Haber 21.10.2026 06:44

SPK’dan 3 aracı kuruma faaliyet durdurma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir karar geldi. Kurul, üç aracı kurumun faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın işlemleri gece yarısı itibarıyla askıya alındı.

SPK’dan 3 aracı kuruma faaliyet durdurma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve yatırım dünyasını yakından ilgilendiren yeni kararlarını açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucunda üç aracı kurumun faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Karardan etkilenen kurumlar; Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım Menkul Değerler oldu. Yayınlanan karara göre, söz konusu şirketlerin sermaye piyasası kapsamındaki tüm faaliyetleri 21 Ekim tarihi itibarıyla askıya alındı.

Gece yarısı saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe giren kararın, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda alındığı bildirildi. Durdurma kararının ne kadar süreceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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