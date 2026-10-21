Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.10.2026 07:01

TGS, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 100'e girdi

Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Ground Services (TGS), 2025 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan Fortune 500 Türkiye listesinde 96'ncı sırada yer aldı.

TGS, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 100'e girdi
[Fotograf: AA]

TGS'den yapılan açıklamaya göre şirket, 40 milyar liraya yaklaşan net satış geliriyle geçen yıla göre 13 basamak yükselerek ilk 100 şirket arasına girdi.

Türkiye genelinde 10 havalimanında, 20 bini aşkın çalışanı ve 10 binden fazla ekipmanıyla faaliyet gösteren TGS, yolcu, ramp ve kargo alanlarında yer hizmetleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, başarının operasyonel yetkinliklerinin, insan odaklı yaklaşımlarının ve emniyet odaklı vizyonlarının göstergesi olduğunu belirterek, "Teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımızla hizmet kalitemizi sürekli geliştirirken, havacılık ekosisteminin sürdürülebilir geleceğini desteklemeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
Fon Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:26
Eyüpsultan'da İBB'ye ağaç tepkisi
07:35
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile ülkemizden çıkarılmayacak
06:56
Fon Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
06:54
İngiltere'de hükümetin hataları nedeniyle COVID-19'un bakım evlerinde hızla yayıldığı rapor edildi
06:46
SPK’dan 3 aracı kuruma faaliyet durdurma kararı
06:40
Bugün hava nasıl olacak?
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ