Kırsal Göllüce Mahallesi yakınlarındaki İznik Gölü kıyısına gelen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Elektrik Elektronik Bölümü'nde okuyan Ömer Tütüncü, sınıf arkadaşı Iraklı İbrahim Abdulsatdar Ahmet ile serinlemek için göle girdi.

Gençlerin bir süre gözden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine söyledi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gölde arama yaptı. Iraklı genç, ekipler tarafından sudan sağ çıkarıldı.

Tütüncü'yü arama çalışmaları için Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlardan destek istendi.

Çalışma sonucu yaklaşık 10 metre açıkta ve 10 metre derinlikte bulunan Tütüncü'nün cesedi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.