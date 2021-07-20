Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Gürler Mahallesi 644. Sokak'ta meydana geldi.

3. kattaki dairenin balkonunda bulunan piknik tüpü patladı. Kurban Bayramı dolayısıyla bir yakınına ziyarete giden 3 kişilik Avan ailesi, 1 saat arayla facianın eşiğinden döndü.

Patlama sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Patlama sonrası balkon penceresi ile evin alt girişindeki eşyalar alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, çıkan yangını büyümeden söndürdü. Elektrik ve doğalgaz hatları kapatılarak tedbir alındı. Polis ekipleri ise doğalgaz nedeniyle ikinci bir patlama riskine karşı sokağın giriş ve çıkışlarına emniyet şeridi çekti.

Vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık görevlileri ise tedbir amaçlı beklemede kaldı. Soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamayla ilgili çalışma başlattı.