Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.
Halitağa Caddesi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yapan ve slogan atan bir grup, izinsiz yürümek istedi.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan ve polise direnen gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 01:33
- 01:27
- 01:08
- 00:28
- 00:43
Sıradaki Haber
Elazığ’daki örtü yangını yeniden alevlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz