Halitağa Caddesi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yapan ve slogan atan bir grup, izinsiz yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan ve polise direnen gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.