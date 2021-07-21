Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bandırma-Erdek kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışan iki kişi 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak diğer yaralılarla Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:59
- 02:10
- 02:01
- 01:52
- 01:33
Sıradaki Haber
Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz