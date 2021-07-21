Aydınlar Mahallesi'nde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Kavgada, Haldun D., amcası Tayyip D. ve amcasının oğlu İsmail D.'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Haldun D.'yi olay yerinin yakınındaki evde saklanırken yakaladı.