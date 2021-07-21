Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde akraba oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Aydınlar Mahallesi'nde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Kavgada, Haldun D., amcası Tayyip D. ve amcasının oğlu İsmail D.'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Haldun D.'yi olay yerinin yakınındaki evde saklanırken yakaladı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet Adana
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