Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve üç haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tektaş, Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınmıştı.

Cenazesi bugün

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak"

Alişan mesajında şunları söyledi:

"Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."