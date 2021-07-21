Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve üç haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Tektaş, Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınmıştı.
Cenazesi bugün
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, sosyal medya hesabından paylaştı.
"Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak"
Alişan mesajında şunları söyledi:
"Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."
Etiketler: Koronavirüs
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