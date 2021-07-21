Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik denetimi yapan polislerden sürücülere şeker ikramı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de trafik denetimi yapan polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülere şeker ikram etti.
Hal kavşağında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, durdurdukları sürücüleri trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Sürücülerin ve yolcuların bayramlarını da kutlayan ekipler, kolonya ve şeker ikramında bulundu.
Etiketler: Kurban Bayramı Trafik
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