Bozdoğan ilçesinde sulama ve enerji üretimi amaçlı kullanılan Kemer Barajı, bölgedeki yaklaşık 250 bin dekar alanın sulanmasına katkı sağlıyor.

Barajdaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 58 iken bu yıl yağışların yetersizliği ve yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 20'ye geriledi.

Kemer Barajı üzerinde bulunan, Muğla ve Denizli'ye de uzanan 380 metre yükseklik, 6 kilometre uzunluğundaki doğa harikası Arapapıştı Kanyonu da kuraklıktan nasibini aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Buranın su dolu fotoğraflarını görmüştük"

Kanyonun büyüleyen güzelliğini görmek için şehir dışından bölgeye gelenler de suyun çekildiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

Ziyaretçilerden Melis Erkan, kanyonu görmek için Bodrum'dan geldiğini söyleyerek, "Buranın su dolu fotoğraflarını görmüştük, o kadar da yol geldik. Sırf burası için geldik ama maalesef sular çekilmiş. Boşuna geldik ama yine de fotoğraf çektik. Kuraklık çok kötü etkilemiş." dedi.