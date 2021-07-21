Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Kayseri'de şehitlikleri ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Kartal Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edip mezarlara karanfil bırakan Akar, şehit yakınlarıyla sohbet etti.
Bakan Akar, buradaki anı defterine, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini yazdı.
Daha sonra Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ne geçen Akar, burada da mezarlara karanfil bırakarak şehit aileleriyle görüştü.
Etiketler: Hulusi Akar
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