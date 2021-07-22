Türkiye günlerdir bunaltıcı sıcakların etkisi altında. Adana'da gündüz vakti evden çıkmak bile mümkün olmadı, İstanbul'da ise evde duramayanlar soluğu sahillerde, parklarda aldı. Birçok şehirde hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Hissedilen sıcaklık ise nem yüzünden 40 dereceyi geçti.

Hava sıcaklığı bugünden itibaren yurt genelinde azalmaya başlayacak hafta sonunda mevsim normallerine dönecek. Bazı bölgelerde yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Bunaltan sıcaklar gidiyor

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yarından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.