Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 04:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 03.48'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 04.20'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 04.20'de ve 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,94 kilometre olarak ölçüldü.
Aynı bölgede saat 03.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2021
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Ege Denizi, 40.94 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 22.07.2021, 04:20:22 TSİ
Enlem : 38.9485 N
Boylam : 26.0680 E
Derinlik : 23.10 km
Detay : https://t.co/kUObpVIyXH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi İzmir
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