Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 02:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Ereğli istikametine seyreden S.T. (27) idaresindeki minibüs, Ereğli-Adana kara yolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü S.T. ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tarım alanlarında çalışmaya gidiyorlardı
Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Şanlıurfa'dan Ereğli'nin Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.
Kazanın minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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