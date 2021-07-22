Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 4 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 60. kilometresinde sürücüleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen ve 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar-Konya kara yolu trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Düzce'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz