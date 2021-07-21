Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de hareket halindeki yolcu otobüsü alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Sertkaya idaresindeki Didim'den Bartın'a giden yolcu otobüsü, İzmir-Aydın otoyolunun 25. kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına park ederek 13 yolcunun araçtan inmesini sağladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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