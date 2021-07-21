Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında hortum oluştu.

Denizde oluşan ve paniğe neden olan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu.