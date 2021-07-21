Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak açıklarında hortum
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta Filyos beldesi açıklarında oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında hortum oluştu.
Denizde oluşan ve paniğe neden olan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu.
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