Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni doğan bir bebek, rahatsızlanınca ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesinde yeni doğan erkek bebeğin, yapılan kontrollerinde kalbiyle ilgili rahatsızlığı tespit edildi.
Bebeğin İzmir merkezdeki hastaneye sevk edilmesi için ambulans helikopter çağrıldı.
Bebek, 112 Hava Ambulansı ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin kardiyoloji servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Ambulans
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