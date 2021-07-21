Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serinlemek isteyen genç gölde boğuldu
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te Ilısu Baraj Gölü'ne giren 15 yaşındaki Hüseyin Baykara suda kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedeni bulundu.
Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Baykara, serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından çayda arama çalışması başlatıldı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden gelen 5 kişilik dalgıç ekibi de çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin çalışması sonucunda Baykara'nın cesedi, suya girdiği yere yaklaşık 300 metre mesafede bulundu.
Sudan çıkarılan Baykara'nın cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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