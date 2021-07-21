Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de denize giren iki kardeş boğuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kardeş boğuldu. Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.
Babalı Mahallesi Dikili mevkisinde rüzgarlı havada denize giren Kardelen G. ile kardeşi Atakan G., bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kardeşleri sudan çıkardı.
İki kardeş hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.
Etiketler: Boğulma
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