Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Murtaza Kara yönetimindeki otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.
Ok gibi saplandı
Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin motor bölümünden girerek arka camından çıktı.
Kazada otomobilde bulunan Özkan ve Ayten Kara, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü, Kübra ve Ali Yaman Kara ile Ayşegül Okutan yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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