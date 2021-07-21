Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kardeşi Selçuk Tektaş, dün gece COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Tektaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Selçuk Tektaş'ın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Çağla Şikel, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan gibi sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Alişan taziyeleri kabul etti

Tektaş'ın tabutunun üzerine Fenerbahçe Bayrağı konuldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Camiye gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı. Selçuk Tektaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

"Allah aşkına aşı olun"

Cenazeye katılan şarkıcı Bülent Şerttaş, "Alişan'ı anlayabiliyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Nur içinde yatsın. Buradaki herkes böyle bir insan tanımadık diyorlar. Allah aşkına aşı olun, şu dertten kurtulalım. Bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun" dedi.

"Allah Alişan kardeşime sabır versin"

Şarkıcı Burhan Çaçan ise, "Allah anne ve babasına sabır versin. Alişan kardeşime sabır versin. Ölüm hepimiz için ama genç olması gerçekten hepimizi çok üzdü. Ben de COVID-19 geçirdim. Kimisi hafif geçiriyor, kimisinin akciğerine iniyor. Kardeşimin de öyle olmuş, akciğerlere inmiş, dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.