Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salda Gölü'nün bir kısmı araç girişine kapatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı. Ziyaretçiler göl çevresine "Gara tren" adı verilen elektrikli araçlarla ulaşıyor.
Beyaz kumsalın ve turkuaz rengi suyun en iyi gözlendiği alan olan gölün Beyaz Adalar kısmının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında otopark alanı yaklaşık 2 kilometre ileriye taşındı.
Elektrikli araçlar kullanılacak
Doğa harikası gölü görmek isteyen ziyaretçiler, araçlarını Salda köyü girişinde oluşturulan otopark alanına bırakıp, görevliler tarafından elektrikli küçük tekerlekli araçlarla göl yakınına ulaştırılıyor.
"Gara tren" dönemi
Öte yandan bayramı fırsat bilip Salda'ya gelen ziyaretçiler, elektrikli araçlara ilgi gösterdi.
"Gara tren" adı verilen 45 kişi kapasiteli elektrikli araç sayısının ziyaretçi ilgisinden dolayı artırılacağı açıklandı.
Etiketler: Elektrikli Araç
Sıradaki Haber
İzmir'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz