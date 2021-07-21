Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenboğa Havalimanı'nda bayramın ilk günü 25 bin yolcu ağırlandı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Esenboğa Havalimanı'nı 25 bin yolcu kullandı. Bayram sonuna bu rakamın 100 bine ulaşması hedefleniyor.
Terminal İşletmecisi TAV yetkililerinden alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın ilk günü 25 bin yolcu ağırlandı.
Bayram boyunca da Esenboğa üzerinden 100 bin yolcunun taşınması hedefleniyor.
Havalimanının giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda, TAV ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.
Terminal binasında yolcu giriş kapılarından başlanarak kontuarlar, bekleme salonları ve tuvaletler de düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.
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