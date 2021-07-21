Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yaka Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 amfibi uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale edildi. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın, kontrol altına alındı.
Öte yandan Çeşme ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde de otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 1 helikopter ve 2 arazöz ile kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Orman Yangını
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