Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 nedeniyle kardeşi vefat eden Alişan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi vefat eden Alişan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, COVID-19 nedeniyle vefat eden Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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