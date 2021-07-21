Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siyasi partiler çevrim içi bayramlaşıyor
[Fotoğraf: AA]
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma var. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bayramlaşmalar video konferans ile gerçekleşiyor.
AK Parti'nin bayramlaşma heyetine Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlık ediyor. AK Parti heyeti gün içinde 11 partinin temsilcileri ile bayramlaşacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki heyet, parti temsilcileri ile çevrim içi ortamda görüşüyor.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında partilerle bayramlaşılıyor.
İyi Parti'de bayramlaşma heyeti gün içinde 14 parti temsilcisi ile bayramlaşacak.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle partiler arası bayramlaşma yüz yüze yapılamıyor.
Parti temsilcileri video konferans yöntemiyle bayram tebriklerini iletiyor.
Etiketler: AK Parti CHP Koronavirüs Kurban Bayramı MHP
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