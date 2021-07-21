Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de orman yangını
[Fotoğraf: TRT Haber]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı
Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
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