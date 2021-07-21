Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına hava ve karadan müdahale edilerek, kontrol altına alındı.
Sultaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İnsansız hava aracı tarafından görüntülenen yangına, kara ve havadan müdahale edildi.
Ekipler yangını kontrol altına aldı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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