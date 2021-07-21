Taşmanlı Mahallesi’nde bulunan bir hindi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada çiftlik sahibinin oğlu Zekeriya Yener, alevlerin sıçradığı aracını kurtarmak isterken yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yener, tedavi altına alındı.

Gözyaşlarını tutamadı

Çiftlik sahibi İbrahim Yener ise, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

12 bin hindi yavrusu telef oldu

Ekipler, yavru hindileri kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. Bazı yavrular çiftlikten canlı çıkarıldı. Yaklaşık 12 bin hindi yavrusu telef oldu.

Kurtarılan ve telef olan yavruları eline alan İbrahim Yener, uzun süre gözyaşı döktü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.