İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Hükümet binası ve Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin bulunduğu alandaki çalışmaları inceleyen Soylu, çalışmalarla ilgili Rize Valisi Kemal Çeber ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Görev başındaki personel ile vatandaşların bayramını da tebrik eden Soylu, bazı çocuklara bayram harçlığı verdi.

AFAD'da yapacakları toplantıda, bölgedeki çalışmaları ele alacaklarını ifade eden Soylu, "Son çalışmalar ne noktada, hem arama kurtarma çalışmaları ne noktadadır hem iyileştirme çalışmaları hangi aşamaya geldi, bütün bunlarla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Bu konuda atmamız gereken bir adım varsa onu atacağız" dedi.

Soylu, "Beklenen yağış öncesi tahliye edilmesi gereken evler var mı?" sorusu üzerine de, "Geçen haftaki selden kaynaklanan riskli evler konusunda, hemen hemen riskli evlerin tamamı tahliye edildi. Orada herhangi bir risk unsuru söz konusu değil. Ancak yağmurla ilgili gerekli bütün çağrıları da aynı şekilde devam ettiriyoruz" açıklamasını yaptı.