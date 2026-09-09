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Dünya
AA 09.09.2026 23:32

Oyuncu Malkovich, İsrail halkını öven sahte tanıtım metni nedeniyle Tel Aviv konserine gitmeyecek

ABD'li oyuncu John Malkovich, Tel Aviv'de çıkacağı gösteri için hazırlanan tanıtım metninde, kendisine atfedilen ve İsrail halkını öven sahte sözler nedeniyle bu gösteriye çıkmayacağını belirtti.

Oyuncu Malkovich, İsrail halkını öven sahte tanıtım metni nedeniyle Tel Aviv konserine gitmeyecek

Oscar adayı sinema oyuncusu Malkovich, klasik müzik ve dünyaca ünlü bestecilerin eleştirisini konu alan turne komedisi "Müzik Eleştirmeni" adlı gösterisini, kendi ağzından İsrail halkına övgüde bulunan sahte tanıtım metnine tepki olarak iptal etti.

Malkovich, açıklamasında "Alıntılanan ifadeleri asla ben söylemedim, ayrıca bunlar yayınlanmadan önce bana danışılmadı." sözlerine yer verdi.

Sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi John Malkovich, "​​​​​​​Bu sözleri ben söylemedim ve kesinlikle onaylamıyorum, duygularımı da yansıtmıyor. Bu nedenle, Tel Aviv'deki gösteriye katılamayacağıma karar verdim." dedi.

ABD'li oyuncu ayrıca, "herhangi bir siyasi davayla, masumların öldürülmesiyle veya herhangi bir terör eylemiyle sözde dayanışma içinde olmadığını" vurguladı.

Söz konusu tanıtım metninde, Malkovich'e atfedilerek, "İsrail'e geri dönmekten çok heyecanlıyım ve kendimi güçlü bir yakınlık ve dayanışma içinde hissettiğim sıcakkanlı İsrail halkıyla tekrar buluşmayı dört gözle bekliyorum. Umarım sizi mutlu ve iyimser bulurum! Hepinize çok sevgi gönderiyorum. " ifadeleri yer almıştı.

Malkovich, "Tehlikeli İlişkiler", "Ateş Hattında" ve "Con Air" gibi filmleriyle tanınan, iki kez Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

72 yaşındaki Malkovich, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerle Tel Aviv yönetiminin saldırıları nedeniyle İsrail'de sahne almayı reddeden son ünlü sanatçı oldu.

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